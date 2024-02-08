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Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyareti ertelendi. 12 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan ziyaret, nisan ayı sonlarında ya da mayıs ayı başında gerçekleşecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyaretinin nisan ayı sonlarında ya da mayıs ayı başında gerçekleşecek.

ERTELEMENİN SEBEBİ RUSYA'DAKİ SEÇİM TAKVİMİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 Şubat 2024'te gerçekleşmesi planlanan Ankara ziyareti ertelendi. Reuters haber ajansının Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığı bildirildi. Ertelemenin sebebinin ise Rusya'daki seçim takvimi olduğu ifade edildi.

Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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