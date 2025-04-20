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Putin'den Ukrayna Ateşkesinin Uzatılması Talimatı Yok

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılması için bir talimat vermediğini açıkladı. Ateşkesin sona ermesine saatler kaldı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile varılan Paskalya Bayramı ateşkesinin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesin sona ermesine saatler kaldı. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ateşkesin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı. Uzatma olmaması halinde ateşkes 00.00'da sona erecek. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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