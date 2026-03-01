Haberler

Putin: "Hamaney, seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-İsrail ortak saldırısında öldüğü açıklanan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için derin taziyelerini iletti ve Hamaney'in Rusya-İran ilişkilerine yaptığı katkılara vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD- İsrail ortak saldırısında öldüğü açıklanan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için gönderdiği taziye mesajında, "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" dedi.

ABD ve İsrail'in ortak saldırıları sırasında yaşamını yitirdiği duyurulan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Rusya'dan taziye mesajı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda Hamaney için taziyelerini ileterek, "İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Seyit Ali Hamaney ve aile üyelerinin, bütün ahlak ve uluslararası hukuk normlarının ihlaliyle gerçekleştirilen öldürülmesi vesilesiyle derin taziyelerimizi kabul edin" dedi.

Hamaney'in Rusya-İran ilişkilerine yaptığı katkıları hatırlatan Putin, "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine ve kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine büyük kişisel katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

