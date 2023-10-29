Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, dev Türk Bayrağı ve fener alayı ile gece coşkulu bir şekilde kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalarda yanan meşaleler geceyi aydınlattı.

Pursaklar'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları geceyi aydınlattı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar Belediyesince, Cumhuriyetin 100. Yılı dev Türk Bayrağı ve fener alayı ile kutlandı. Kutlamalarda yanan meşaleler geceyi aydınlatırken coşkuya binlerce vatandaş katıldı.

Pursaklar'da vatandaşlar belediye binası önünden Muhsin Yazıcıoğlu parkına kadar fener alayı oluşturdu. Cumhuriyetin 100. Yılı olması nedeniyle fener alayında büyük bir coşku hakimken vatandaşlar Türk bayraklarını dalgalandırdı. Fener alayında yanan meşaleler ise geceyi aydınlattı. Yürüyüşe, balkonlara çıkan vatandaşlarda şarkılar ve ezgilerle eşlik etti. Fener alayına, vatandaşların yanı sıra Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de katıldı.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin büyük bir değer olduğuna dikkati çekti. Tüm vatandaşların bayramını kutladığını dile getiren Çetin, "Birkaç gündür ilçemizde etkinlikler devam ediyordu farklı noktalarda. Bugün finali fener alayı ile bir meşaleli yürüyüş ile yapacağız. Pursaklar'ın ne kadar duyarlı olduğunu bu muhteşem kalabalık gösteriyor. Yer gök al bayrak diyerek bayramımızı kutlayacağız. Nice yüzyıllar diliyoruz" diye konuştu.