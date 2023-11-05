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PROTESTOCULAR DUA EDİP, DAĞILDI

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyetin anons aracıyla ABD ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba seslendi. İnci, 6 polis memurunun olaylar sırasında yaralandığını belirterek, 'Hep beraber son duamızı yapıp, sükunet içinde evlerimize gidelim. Allah rızası için. Hastanede 6 arkadaşım var. Bunları konuşmanın sırası değil. Haklı davamızda, haksız duruma düşmeyelim' dedi. Kalabalıktaki bir kişi dua ettikten sonra grup, slogan atarak dağıldı.