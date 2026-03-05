Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Babala TV YouTube kanalında Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Üç saatten fazla süren programda Dervişoğlu, salondaki gençlerin sorularını yanıtladı.

BABASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Program devam ederken salonda izleyici olarak bulunan genç bir kız, babasının vefat ettiği haberini aldı. Acı haberi öğrenen genç kızın yaşadığı üzüntü üzerine programda duygusal anlar yaşandı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Oğuzhan Uğur, "Programda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, izleyicimizin başı sağ olsun" diyerek genç kıza taziyelerini iletti. Müsavat Dervişoğlu da ekip arkadaşlarına seslenerek genç kıza eşlik etmelerini istedi.