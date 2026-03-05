Haberler

Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken "ölüm" haberi geldi

Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi Haber Videosunu İzle
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mevzular Açık Mikrofon programı sırasında izleyicilerden bir genç, babasının vefat haberini alınca yayında duygusal anlar yaşandı; Oğuzhan Uğur ve Müsavat Dervişoğlu genç kıza başsağlığı diledi.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.
  • Program sırasında salondaki bir izleyici, babasının vefat haberini aldı.
  • Oğuzhan Uğur, programda ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Babala TV YouTube kanalında Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Üç saatten fazla süren programda Dervişoğlu, salondaki gençlerin sorularını yanıtladı.

BABASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Program devam ederken salonda izleyici olarak bulunan genç bir kız, babasının vefat ettiği haberini aldı. Acı haberi öğrenen genç kızın yaşadığı üzüntü üzerine programda duygusal anlar yaşandı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Oğuzhan Uğur, "Programda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, izleyicimizin başı sağ olsun" diyerek genç kıza taziyelerini iletti. Müsavat Dervişoğlu da ekip arkadaşlarına seslenerek genç kıza eşlik etmelerini istedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler