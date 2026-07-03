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Polonya, anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor

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Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm, anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa tasarısını büyük çoğunlukla kabul etti. Düzenleme, Senato onayının ardından 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek.

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm'de anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa tasarısı büyük çoğunlukla kabul edildi. Düzenlemenin, parlamentonun üst kanadının onayından geçmesinin ardından 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Polonya, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin okulda cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı yapabilen diğer cihazları kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Söz konusu düzenlemeyi içeren yasa tasarısı, bugün Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm'de oylamaya sunuldu. Oylamada 420 milletvekili tasarıyı desteklerken, 6 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Tasarının önümüzdeki günlerde parlamentonun üst kanadı Senato'nun onayına sunulması bekleniyor. Yeni düzenlemenin, 1 Eylül 2026'da başlayacak eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yasa da bazı istisnalar uygulanması da bekleniyor. Öğretmenin, cihazların dersin yürütülmesi veya ölçme-değerlendirme amacıyla gerekli olduğuna karar vermesi halinde kullanımına izin verilebilecek. Ayrıca öğrencilerin ebeveynleriyle acil iletişim kurması, sağlık durumlarının takibi veya sağlık ya da yaşamı tehdit eden acil durumların ortaya çıkması halinde de cep telefonu ve benzeri cihazlar kullanılabilecek. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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