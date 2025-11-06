Haberler

Polonya'da 400 Bin Kişiye Askeri Eğitim Verilecek
Güncelleme:
Polonya Savunma Bakanlığı, 2026 yılında yaklaşık 400 bin kişiye eğitim vermeyi hedefleyen yeni askeri eğitim programını bu ay yürürlüğe koyacağını duyurdu. 'Teyakkuzda' adlı program, her yaştan Polonya vatandaşına açık olacak ve temel güvenlik eğitimleri sunulacak.

Polonya Savunma Bakanlığı, 2026 yılında yaklaşık 400 bin kişiye eğitim verilmesini hedefleyen yeni bir askeri eğitim programının bu ay yürürlüğe konulacağını açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, gelecek yıl ülkenin askeri kapasitesinin artırılması için yeni bir kapsamlı askeri eğitim programının yürürlüğe konulacağını duyurdu. "Teyakkuzda" adlı gönüllü hizmete dayalı eğitim programı, okul çağındaki çocuklardan iş sahibi yetişkinlere, Polonya halkının bütün kesimlerine açık olacak. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'nın "Polonya tarihindeki en büyük savunma eğitimi" olarak nitelendirdiği program kapsamında temel güvenlik, hayatta kalma, sağlık ve siber güvenlik alanlarında eğitimler sunulacak.

"Program bu ay yürürlüğe konulacak"

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Cezary Tomczyk programın bu ay yürürlüğe gireceğini belirterek, "Kasım ve aralık ayında gerçekleştirilecek bireysel eğitimlerde yaklaşık 20 bin kişiyi eğitilecek. Ancak, tüm eğitim biçimleri açısından bakıldığında toplam sayı yaklaşık 100 bin olacak" dedi.

Tomczyk, Savunma Bakanlığı'nın gelecek yıl askeri rezerv, gönüllü askerlik ve 'orduyla eğitim' kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin bireysel ve gruplar halinde eğitilmesinin planlandığını belirtti.

Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, programın Polonya halkının mukavemetini güçlendirmek ve ülkedeki askeri rezervlerin mevcudiyetinin, teyakkuzda bulunma durumunun ve kapasitesinin artırılması gibi ana hedefleri olduğunu açıkladı.

Program, daha önce Başbakan Tusk tarafından duyurulmuştu

Söz konusu eğitim programı, ilk kez bu yıl mart ayında Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından duyurulmuştu. Tusk, Rusya'nın 2022 yılında komşu ülke Ukrayna'yı işgal etmesinin ülkede neden olduğu güvenlik endişelerine dikkat çekerek, "ihtiyati birliklerden bir ordu kurulmasının" amaçlandığını belirtmişti.

Ukrayna'nın işgali karşısında harekete geçen Polonya'nın NATO ittifakında savunma sektörüne gayrisafi yurt içi hasılasından en çok harcama yapan ülke olduğu biliniyor. Polonya, 216 bin askeri personel ile NATO'nun en büyük üçüncü ordusuna sahipken, bu sayıyı geleceğimiz yıllarda 3'te 1 yükseltmeyi hedefliyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
