PKK, Zap Kampından Çekildi

PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında bulunan Zap kampında çekildiğini duyurarak, çatışma riskinin ortadan kalktığını açıkladı.

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi. Açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

