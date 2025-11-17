PKK, Zap Kampından Çekildi
PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında bulunan Zap kampında çekildiğini duyurarak, çatışma riskinin ortadan kalktığını açıkladı.
Terör örgütü PKK, Zap kampından çekildi. Açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika