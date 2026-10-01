Pistorius, Alman ordusunun ilk İHA ile mücadele alayının 2027'de kurulacağını duyurdu

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin karşı karşıya olduğu yasa dışı insansız hava araçları (İHA) tehditleriyle mücadele doğrultusunda gelecek yıl ordu bünyesinde ilk İHA ile mücadele alayının kurulacağını duyurdu.

Almanya, artan insansız hava aracı (İHA) kaynaklı tehditlere yönelik önlemlerine bir yenisini daha ekliyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin karşı karşıya olduğu yasa dışı İHA tehditleriyle mücadele için 2027 yılında Alman ordusu bünyesinde ilk insansız hava araçlarıyla mücadele alayının kurulacağını duyurdu. Aşağı Saksonya eyaletinde Bergen askeri eğitim alanını ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Pistorius, İHA ile mücadele alayının 600 askerden oluşacağını, birimin orduya ait 500 kilometre menzile sahip İHA'ları kullanacağını bildirdi. Pistorius, "Karada üstünlük sağlamak isteyenlerin insansız sistemlerle mücadeleyi ustaca yönetmesi şarttır. Alman Silahlı Kuvvetleri'nin ilk İHA alayı 2027 yılında kurulacak. Alay, NATO'nun doğu kanadını korumak için Litvanya'da konuşlanmış 45. Panzer Tugayı'nı da içeren 10. Panzer Tümeni'nin bir parçası olacak. Yeni birlik, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin insansız sistemlerdeki yeteneklerini pekiştirmeyi ve konuşlandırmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Bu alay sadece dronlarla mücadeleyi değil, insansız kara sistemleriyle de mücadele edecek. Elektronik harp, yani düşman radyo ve radar sinyallerini karıştırma da önemli bir rol oynayacak. Yeni alay ayrıca kamikaze dronlara sahip olacak. Alayın kendi elektronik harp bölüğü olacak" dedi.

500 kilometreye kadar menzile sahip sistemler kullanılacak

Alman ordusu bünyesindeki bağımsız birlik, 500 kilometreye kadar menzile sahip insansız sistemler kullanarak, keşif ve muharebe yeteneklerini birleştirecek. Kurulacak olan insansız hava aracı alayı, zırhlı birlikler, mekanize piyade, topçu birlikleri ile yakın işbirliği içinde çalışacak. 10. Panzer Tümeni bünyesinde kurulacak olan birimin başarılı olması halinde Alman ordusunun tüm kuvvetleri için benzer adımlar atılacak ve İHA ile mücadele alayında görevli asker sayısı artırılacak.

Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak son aylarda Almanya'nın kritik altyapıları sık sık yasa dışı İHA kaynaklı tehditlere maruz kaldı. Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağının bulunduğu alanda tespit edilen patlayıcı yüklü İHA, Almanya'nın yasa dışı insansız hava araçlarıyla mücadele konseptinde değişikliklere neden oldu. Federal polis ve Alman ordusu bünyesinde İHA ile mücadelenin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı