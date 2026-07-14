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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın askeri gücünün yok edildiği iddialarına yanıt vererek, ülkesinin topraklarını savunmaya kararlı olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın askeri gücünün büyük bir kısmını yok edildiğine dair açıklamalarına yanıt verdi. Pezeşkiyan, "Onların söylemleri devam ediyor ama asıl soru şu: Savaş alanında hedeflerine ulaştılar mı? Ülkemizi parçalamaya kalkışanların eylemleri sonuçta neye yaradı? Vatanımızın her bir karış toprağını savunacağız" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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