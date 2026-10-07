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Pezeşkiyan, Putin'e ABD uluslararası hukuka uyarsa anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde ABD ile anlaşmanın, ABD uluslararası hukuka bağlı kalması halinde imkansız olmadığını söyledi. Putin, ABD ve İsrail'den savaş tazminatı ile İran'a uzun vadeli güvenlik garantileri istedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, "ABD uluslararası hukuki çerçevelere bağlı kaldığı takdirde bir anlaşmaya varmak imkansız değil" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alındı. Pezeşkiyan görüşmede Putin'e ABD ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, "İran, bölgede kalıcı barış ve güvenliği teminat altına alacak dengeli ve adil bir anlaşmaya varmaya tamamen hazır" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca, "Kırmızı çizgimiz, İran halkının ulusal çıkarları ve haklarıdır. ABD uluslararası hukuki çerçevelere bağlı kaldığı takdirde bir anlaşmaya varmak imkansız değil" dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın bölge dışı ülkelerin varlığı veya müdahalesi olmaksızın, bölgenin kendi barış ve güvenliğini tesis etmek adına komşularıyla iş birliği ve dayanışmaya hazır olduğunu aktardı.

Putin'den tazminat çıkışı

Putin'in ise görüşmede, ABD ve İsrail'in savaş tazminatı ödemesi ve saldırganlığın tekrarlanmasını önlemek amacıyla İran'a uzun vadeli güvenlik garantileri sunulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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