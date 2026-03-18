İran İstihbarat Bakanı Saldırıda Öldürüldü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey yetkililere ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hayatını kaybettiğini doğrularken, "Meslektaşlarım İsmail Hatib, (Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri) Ali Laricani ve (Savunma Bakanı) Aziz Nasırzade'nin, bazı aile fertleri ve beraberlerindeki ekip üyeleriyle birlikte alçakça düzenlenen suikast sonucu şehit edilmesi bizi derinden yasa boğdu. Büyük İran halkına başsağlığı diliyorum. Eminim ki yollarına eskisinden daha kararlı bir şekilde devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Katz: "İran İstihbarat Bakanı bir gecede ortadan kaldırıldı"

İsrail basını, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in Tahran'da gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Bugün, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a karşı yürüttüğümüz savaşı tırmandıracak önemli sürprizlerin yaşanması bekleniyor. İran'daki saldırıların şiddeti artıyor. İran İstihbarat Bakanı bir gecede ortadan kaldırıldı" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek