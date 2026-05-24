Haberler

Pezeşkiyan: "Ülkede hiçbir karar Dini Lider'in izni olmadan alınmayacaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, muhtemel ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklamasında, kararların Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi dışında ve Dini Lider'in izni olmadan alınamayacağını vurguladı. Nükleer meselenin nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan muhtemel ABD-İran anlaşmasına atıfta bulunarak, "Ülkede hiçbir karar, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve Dini Lider'in izni olmadan alınmayacaktır. Ülkenin yönetimi tek bir karar ve kolektif itaati gerektirir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile dünden bu yana kamuoyuna yansıyan olumlu gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Ülke içindeki fikir ayrılıklarına değinen Pezeşkiyan, "Toplumda bölünmeye yol açan her açıklama, analiz veya tutum, fiilen düşmanın verdiği zarara su taşımaktır" dedi.

Muhtemel ABD-İran anlaşmasına atıfta bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Ülkede hiçbir karar, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve Dini Lider'in izni olmadan alınmayacaktır. Ülkenin yönetimi tek bir karar ve kolektif itaati gerektirir" ifadelerini kullandı.

"Nükleer mesele nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacak"

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı üst düzey yetkili, İran'ın nükleer meselesinin ABD ile müzakere edilen ön anlaşmanın bir parçası olmadığını belirterek, "Nükleer mesele nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacak, bu nedenle mevcut anlaşmanın bir parçası değil. İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma sağlanmadı" diye konuştu.

ABD merkezli Axios'un haberine göre; taslak anlaşma, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde koşmama taahhüdünü ve uranyum zenginleştirme programının askıya alınması ile yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması konusunda müzakere yürütmeyi içeriyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı