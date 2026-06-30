Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "ABD anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile Doha'da yapılması beklenen görüşmeler öncesinde, uzlaşmanın iki taraflı olduğunu vurgulayarak, Amerikan tarafının anlaşmaya bağlı kalması halinde İran'ın da taahhütlerini yerine getireceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu belirterek, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" açıklamasında bulundu.

İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen görüşmeler için geri sayım sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi. Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın

Uyarı direkt istihbarat teşkilatı başkanından: Silahlı çatışma yakın
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Bu çocuklar, özel harekatın operasyonuyla yakalandı
Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup: O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım

Selahattin Demirtaş'tan komedyen Deniz Göktaş'a mektup
Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayan ve 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim, cezaevinde intihar etti

Canlı yayın açıp önüne çıkanı bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"