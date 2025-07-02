Peygamber Efendimizin Karikatürü nedeniyle 4 Şüpheli Tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Yurtdışında bulunan 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Peygamber Efendimizin (sav) saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Peygamber Efendimizin (sav) saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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