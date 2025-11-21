Haberler

Pervin Buldan, "Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştiren DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Buldan, ""Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." dedi. Buldan, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

  • Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirdi.
  • Pervin Buldan, 'Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir' ifadesini kullandı.
  • Pervin Buldan, paylaşımını kısa sürede sildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gitme kararı alırken, buna itiraz eden partilerden birisi de CHP oldu. CHP, İmralı'ya gidecek komisyona üye vermeyeceğini açıkladı.

PERVİN BULDAN: ANA MUHALEFET PARTİSİ DEM PARTİ'DİR

DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buldan dikkat çeken ifadeler kullandı. Buldan, "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." dedi.

Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Tepkilerin ardından Buldan geri adım attı. Pervin Buldan paylaşımını sildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

İmralı'ya AK Parti'nin göndereceği isim belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

CHP çok doğru bir hamle tebrik ediyorum Apo ve FETÖ devşirmeleri netlik kazandı Büyük Ortadoğu Projesi gereği

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hay size ben ne diyeyim???

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Sürüngenler

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yıllardır oyuna getirilen CHP bu sefer iktidarın sinsi tuzağına düşmedi. Bak CHP'de heyette, biz terörü bitirmek için adım attık deyip Hain Apoya gitmeyi legal hale getireceklerdi. 15 Temmuz'un sinsi oyunları, Fetö taktiği tutmadı. Kimler kimlerle beraber görsün Türk Halkı.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZümra Yıldız:

Kripto para ticareti yapmak zorlu bir süreç olabilir, ancak güvenilir içgörülerle çalışmak istikrarlı kalmama yardımcı oldu. Nelson FY sayesinde, analizleri karmaşık trendleri anlamayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırdı. Portföyümü 329.000 dolara çıkardım. Eğer siz de yatırım sektöründeyseniz, "Nildatrading" Telegram hesabından ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Romanya'nın efsane ismi haddini aştı! Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce haddini aştı: Onları döveriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.