Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gitme kararı alırken, buna itiraz eden partilerden birisi de CHP oldu. CHP, İmralı'ya gidecek komisyona üye vermeyeceğini açıkladı.

PERVİN BULDAN: ANA MUHALEFET PARTİSİ DEM PARTİ'DİR

DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buldan dikkat çeken ifadeler kullandı. Buldan, "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." dedi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Tepkilerin ardından Buldan geri adım attı. Pervin Buldan paylaşımını sildi.