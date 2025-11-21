Pervin Buldan, "Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştiren DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Buldan, ""Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." dedi. Buldan, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
- Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirdi.
- Pervin Buldan, 'Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir' ifadesini kullandı.
- Pervin Buldan, paylaşımını kısa sürede sildi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gitme kararı alırken, buna itiraz eden partilerden birisi de CHP oldu. CHP, İmralı'ya gidecek komisyona üye vermeyeceğini açıkladı.
PERVİN BULDAN: ANA MUHALEFET PARTİSİ DEM PARTİ'DİR
DEM Partili İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buldan dikkat çeken ifadeler kullandı. Buldan, "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." dedi.
PAYLAŞIMINI SİLDİ
Tepkilerin ardından Buldan geri adım attı. Pervin Buldan paylaşımını sildi.