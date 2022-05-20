Pervin Buldan canlı yayında Kürtçe şarkı söyledi, Enver Aysever duygulandı
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki göstermek amaçlı katıldığı canlı yayında 'Dar Hejiroke' isimli parçayı seslendirdi. Bu anlarda program moderatörü Enver Aysever'in bir hayli duygulandığı gözlendi.
Şarkıcı Aynur Doğan'ın Derince'de 20 Mayıs'ta yapacağı konser belediye tarafından iptal edilmişti. Konserin iptal edilmesinin ardından muhalefet partilerinden karara tepkiler gelmişti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejiroke' şarkısını Meclis'te söyledi.
ŞİMDİ DE PERVİN BULDAN SESLENDİRDİ
Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu oldu. Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği Kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi.