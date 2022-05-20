Pervin Buldan canlı yayında Kürtçe şarkı söyledi, Enver Aysever duygulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pervin Buldan canlı yayında Kürtçe şarkı söyledi, Enver Aysever duygulandı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
 - Güncelleme:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki göstermek amaçlı katıldığı canlı yayında 'Dar Hejiroke' isimli parçayı seslendirdi. Bu anlarda program moderatörü Enver Aysever'in bir hayli duygulandığı gözlendi.

Şarkıcı Aynur Doğan'ın Derince'de 20 Mayıs'ta yapacağı konser belediye tarafından iptal edilmişti. Konserin iptal edilmesinin ardından muhalefet partilerinden karara tepkiler gelmişti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejiroke' şarkısını Meclis'te söyledi.

ŞİMDİ DE PERVİN BULDAN SESLENDİRDİ

Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu oldu. Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği Kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Pervin Buldan, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title