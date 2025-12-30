Haberler

Pentagon'dan İsrail'in F-15 uçakları için Boeing ile 8.6 milyar dolarlık sözleşme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, Boeing ile İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet F-15IA uçağının üretimi için 8.6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Çalışmalar Missouri’de yapılacak ve 2035'e kadar tamamlanması planlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail F-15 uçak programı için Boeing şirketine 8.6 milyar dolarlık bir sözleşme verildiğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Boeing şirketi ile F-15 İsrail Programı için 8.6 milyar dolarlık sözleşme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, enstrümantasyonu, testi, üretimi ve teslimatını kapsamakta olup ek 25 adet F-15IA uçağı için de opsiyon içermektedir" ifadeleri kullanıldı. Çalışmaların Missouri'de gerçekleştirileceği, 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Sözleşmenin İsrail devletine yönelik Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kapsamında olduğu vurgulandı.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından yapıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ünlü markanın ürünü için şok karar! Yasaklandı, raflardan toplatılıyor
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı