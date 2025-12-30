Pentagon'dan İsrail'in F-15 uçakları için Boeing ile 8.6 milyar dolarlık sözleşme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail F-15 uçak programı için Boeing şirketine 8.6 milyar dolarlık bir sözleşme verildiğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Boeing şirketi ile F-15 İsrail Programı için 8.6 milyar dolarlık sözleşme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, enstrümantasyonu, testi, üretimi ve teslimatını kapsamakta olup ek 25 adet F-15IA uçağı için de opsiyon içermektedir" ifadeleri kullanıldı. Çalışmaların Missouri'de gerçekleştirileceği, 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Sözleşmenin İsrail devletine yönelik Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kapsamında olduğu vurgulandı.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından yapıldı. - WASHINGTON