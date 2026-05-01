Pentagon, 7 yapay zeka şirketiyle anlaşma imzaladı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zekanın "sınıflandırılmış" ağlarda kullanılması için 7 teknoloji deviyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın önde gelen 7 yapay zeka şirketi olan SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft ve Amazon Web Services ile yapay zeka sistemlerinin Savunma Bakanlığının sınıflandırılmış ağlarda kullanımı için anlaşmalar imzalandığı ifade edildi. Anlaşmaların, ABD ordusunu yapay zeka odaklı bir savaş gücü olarak kurma yolundaki dönüşümünü hızlandıracağı ve askerlerin savaşın tüm alanlarında üstünlüğünü koruma yeteneğini güçlendireceği belirtildi. Açıklamada, "Yapay zeka sistemlerinin Bakanlığın ağlarına entegre edilmesi, veri sentezini kolaylaştıracak ve karmaşık operasyonel ortamlarda askerlerin karar verme süreçlerini güçlendirecektir. SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft ve Amazon Web Services, hem IL6 hem de IL7 ortamlarında sistemlerini kullanıma sunmak için kaynak sağlayacak. Bu çalışma, Bakanlığın yapay zeka hızlandırma stratejisini destekleyerek savaş, istihbarat ve kurumsal operasyonlar olmak üzere üç temel alanda yeni yetenekler kazandırmayı amaçlamaktadır" denildi.

ABD merkezli "The Information" adlı haber sitesi 28 Nisan'da, teknoloji devi Google'ın yapay zeka modellerinin Pentagon tarafından gizli çalışmalarda kullanılmasına izin veren bir anlaşma imzalandığını aktarmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
