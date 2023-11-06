Pazarcık'ta Gazze'ye Destek Mitingi Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 'Gazze'ye Bir Nefes Ol, Ses Ver Pazarcık' mitingi düzenlendi. Pazarcık Gönül Dostları Derneği öncülüğünde gerçekleşen mitinge sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Grup, İsrail'in savaş suçlarını protesto etti ve Filistin'e destek mesajları verdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, " Gazze'ye Bir Nefes Ol, Ses Ver Pazarcık" mitingi gerçekleştirildi.

Pazarcık Gönül Dostları Derneği öncülüğünde toplanan ve aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu grup, ilçe otogarı önünden başlayarak Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

Grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla "İşgalci İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "Kudüs'e uzanan eller kırılsın" sloganlarını attı, tekbir getirdi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve sivilleri katlettiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında Gazze için kitlesel eylemlerin yapıldığına dikkati çeken Yılmazcan, Türkiye'nin de Gazze için ayakta olduğunu belirtti.

Pazarcık'ın her zaman Filistin'in yanında olduğunu ifade eden Yılmazcan, "Katil İsrail'e destek ve güç veren, yardım ve yataklık eden ABD, Avrupa Birliği ve küresel güçleri lanetliyorum. Kabe-i Muazzama'da, Ravzai Mutahhara'da, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta ve Mescid'i Aksa'da edilen duaların yüzü suyu hürmetine Kudüs'e, Filistin'e şanlı Türk bayrağımızın dikileceği günler gelecektir. Gazze, Filistin yalnız değildir." diye konuştu.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dua eden grup, daha sonra dağıldı.