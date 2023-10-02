Payas Belediye Başkanı Hatay'daki Su Sorununa Çözüm Çağrısı Yaptı

ANKARA (İHA) – Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Hatay'da yaşanan su sorununa karşı önlem alınması çağrısında bulunarak "Temel bir ihtiyaç olan suyun sağlanamaması hem evlerde hem de iş yerlerinde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu durum karşısında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce önlem alıp bu sorunu kökten çözmesi gerekir" dedi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan Hatay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hatay'da yaşanan su sorununa dikkati çekti. Hataylıların yaşadığı su sorununun günlük hayatı etkilediğini belirten Altan, "Hatay'ın ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, artan su kesintileri nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor. Temel bir ihtiyaç olan suyun sağlanamaması hem evlerde hem de iş yerlerinde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu durum karşısında Hatay Büyükşehir Belediyesi bir önce Bursa ve Konya Büyükşehir Belediyeleri gibi köklü tedbir alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altan konuşmasına şöyle devam etti:

"Hatay'daki susuzluk sorunu, ilçelerde yaşayan binlerce insanı etkiliyor ve artarak devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bu soruna bir an önce tedbir alması, halkın temel yaşam ihtiyacını karşılaması için acilen müdahale etmesi gerekiyor. Hatay ilinde su sorununa çözüm arayan belediyelerin çabaları arasında dikkat çeken bir fark göze çarpıyor. Bursa ve Konya gibi büyükşehir belediyeleri yoğun mücadele verirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi 'de bunu örnek alarak, susuzluk sorununa bir an önce önlem alması lazım."

Bekir Altan, İstanbul 11 Büyükşehir Grup Başkanvekilleri ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bursa ve Konya büyükşehir belediyelerimiz, Hatay'ımızda suların aksın, alt yapıların düzelsin diye bizimle mücadele verirken, Hatay Büyükşehir Belediyesinin de konuya bir an önce el atması gerekir diyerek bu konuya dikkat çekti. - ANKARA