PAÜ Öğretim Görevlisi Yaşar Öztürk Serinhisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye aday adayı oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Görevlisi Yaşar Öztürk, Serinhisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Serinhisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan PAÜ Öğretim Görevlisi Yaşar Öztürk, PAÜ'deki görevinden 21 Kasım 2023 tarihi itibari ile istifa etti. Başvuru dilekçesini teslim eden Öztürk, "Doğup büyüdüğüm ata toprağım ilçeme kalıcı hizmetler bırakabilmek ve ilçemin ufkunu genişletmek için çıktığımız bu kutsal yolculukta, beni yalnız bırakmayan tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ