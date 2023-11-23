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PAÜ Öğretim Görevlisi Yaşar Öztürk Serinhisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye aday adayı oldu

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Politika Haberleri
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Görevlisi Yaşar Öztürk, Serinhisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Öztürk, PAÜ'deki görevinden istifa etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Görevlisi Yaşar Öztürk, Serinhisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Serinhisar Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan PAÜ Öğretim Görevlisi Yaşar Öztürk, PAÜ'deki görevinden 21 Kasım 2023 tarihi itibari ile istifa etti. Başvuru dilekçesini teslim eden Öztürk, "Doğup büyüdüğüm ata toprağım ilçeme kalıcı hizmetler bırakabilmek ve ilçemin ufkunu genişletmek için çıktığımız bu kutsal yolculukta, beni yalnız bırakmayan tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Yaşar Öztürk Serinhisar Belediye Politika Haberler

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