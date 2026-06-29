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Ermenistan'dan İsrail'in sözde "soykırım" kararı hakkında açıklama: "Meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmayacağız"

Ermenistan'dan İsrail'in sözde 'soykırım' kararı hakkında açıklama: 'Meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmayacağız'
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in 1915 olaylarını sözde 'Ermeni soykırımı' olarak tanımasına sessiz kalacaklarını belirterek, bu konunun siyasi silah olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail'in 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırım" olarak tanıma kararına ilişkin, "Bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmaktan kaçınmanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ermenistan, İsrail'in 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanıma kararına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'in adımı karşısında sessiz kalmayı tercih edeceğini belirtti. Paşinyan, "Herhangi bir yanıt vermeye gerek görmüyoruz. Çünkü bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmaktan kaçınmanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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