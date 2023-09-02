Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek için veda yemeği düzenlendi. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, geçtiğimiz günlerde tayini çıkan Kaymakam Zeyrek'e teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek için veda yemeği düzenlendi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, geçtiğimiz günlerde tayini çıkan Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek onuruna Pasinler Belediyesine ait Kale Otel Kaplıca restoranda veda yemeği düzenledi. Düzenlenen programa STK temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

2 yıldır görev yaptığı Pasinler'den hüzünlü ayrıldığını söyleyen Kaymakam Emre Zeyrek, ilçede çok güzel dostluklar edindiğini, Pasinler ile gönül bağlarının asla kopmayacağını kaydetti. Zeyrek, görev süresi içinde beraber çalıştığı Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personellerine, siyasi partilere, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına teşekkür ederek helallik istedi.

Veda gecesi programında bir konuşma yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Kaymakam Emre Zeyrek ile birlikte Pasinler ilçesine hizmet odaklı çalışma yürüttüklerini kaydederek vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Kaymakam Zeyrek'e teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarı diledi.

Belediye Başkanı Dölekli, yaklaşık 2 saat süren veda programının ardından Kaymakam Zeyrek'e plaket ve hediyeler takdim etti. Yemek programı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ERZURUM