Partilerin oy oranı ne? Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

Tüm gözler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çevrilmişken ASAL Araştırma, 2 bin kişi ile yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinden çıkan sonucu kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 11 PUAN

Yapılan araştırmada AK Parti yüzde 34.8 ile birinci parti konumunda yer alırken CHP yüzde 23.2 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi. MHP'nin yüzde 9.7'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 9.4 olarak belirlendi. Aynı araştırmada İYİ Parti yüzde 8.5, Yeniden Refah yüzde 4.8, Zafer Partisi 3.7, Türkiye İşçi Partisi yüzde 2.1, Memleket Parti ise yüzde yüzde 0.8 oya aldı.

6'LI MASA'NIN DİĞER ORTAKLARI KAYIP

Araştırmada en çok dikkat çeken detaylardan biri de 14 Mayıs seçimlerine CHP'nin çatısı altında giren ve TBMM'ye onlarca vekil sokan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin listeye girememesiydi.