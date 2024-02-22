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Partilerin oy oranı ne? Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

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ASAL Araştırma tarafından 2 bin kişi ile yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. AK Parti'nin yüzde 34.4 ile ilk sırada yer aldığı araştırmada CHP'nin oyu yüzde 23.2 olarak belirlendi. 14 Mayıs seçimlerinde CHP kontenjanından milletvekili çıkaran DEVA ve Gelecek Partisi'nin ise listeye girememesi dikkat çekti.

Tüm gözler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çevrilmişken ASAL Araştırma, 2 bin kişi ile yapılan "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinden çıkan sonucu kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 11 PUAN

Yapılan araştırmada AK Parti yüzde 34.8 ile birinci parti konumunda yer alırken CHP yüzde 23.2 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi. MHP'nin yüzde 9.7'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 9.4 olarak belirlendi. Aynı araştırmada İYİ Parti yüzde 8.5, Yeniden Refah yüzde 4.8, Zafer Partisi 3.7, Türkiye İşçi Partisi yüzde 2.1, Memleket Parti ise yüzde yüzde 0.8 oya aldı.

6'LI MASA'NIN DİĞER ORTAKLARI KAYIP

Araştırmada en çok dikkat çeken detaylardan biri de 14 Mayıs seçimlerine CHP'nin çatısı altında giren ve TBMM'ye onlarca vekil sokan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin listeye girememesiydi.

  • AK Parti: %34.8
  • CHP: %23.2
  • MHP: %9.7
  • DEM Parti: %9.4
  • İYİ Parti: %8.5
  • Yeniden Refah: %4.8
  • Zafer Partisi: %3.7
  • Türkiye İşçi Partisi: %2.1
  • Memleket Partisi: %0.8
  • Diğer: %3.0
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

CEZA :

chp nede olsa toparlayıcı parti ya.. neden kılıçtaroğlu görmesin . onun dışında şuan tüm parti yönetimi de o seçim de vardı ve masadaydı.. onları neden ayıralım.. mesala özgür imamoğlu yavaş vs vs.. biz hepimiz biriz diyordu.. suçu sadece kılıçtaroğluna yüklemek yanlış

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Hikmet Cakir:

baska ne beklenirdiki

9
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1gerceklerinsesi:

bu tepedeki siyasi isimlere ve partilere gram güvenmiyorum. bunlara oy vereceğinize boş oy hakkınızı kullanın en azından kimsenin hakkına günahına girmezsiniz.

1
1
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