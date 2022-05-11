Parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik ağır eleştiri: Türkiye'yi tökezletirler

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı ya da kurulu olan bir partinin genel başkanı olarak yeniden siyasete döneceği iddiası günlerce konuşuldu. Yeni parti iddialarıyla ilgili renk vermeyen Çiller, siyasete ilişkin suskunluğunu bozdu.

"MERKEZ SAĞI YENİDEN İNŞA ETMEK LAZIM"

Cumhuriyet'in özel haberine göre İstanbul'da yaşadığı yalısında yapılan söyleşide dikkat çeken ifadeler kullandı. Altı tane değişik fikir, daha bir masanın etrafında oturup karar veremiyorlar, daha cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyorlar. Ve bir de HDP'nin ipine asılılar" ifadelerini kullanan Çiller, "Cumhurbaşkanı'nın evet demesiyle de referanduma gidecekler ve parlamenter sistemi yüzde 60-62 çoğunlukla getirecekler. Yavrum, bu büyüklere masallar. Merkez sağı yeniden inşa etmek lazım, çünkü çimento burada" diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ TÖKEZLETİR"

Konuşmasında Millet İttifakı'na yönelik ağır eleştirilerde bulunan Çiller, şöyle devam etti: "Bence şu anda sadece merkez sağ değil, merkez sol da yok. Şimdi, AKP'nin eksiklikleri var, Millet İttifakı'nın da eksiklikleri var. Cumhur İttifakı, bir merkez sağ oluşumu değil. Millet İttifakı'na baktığım zaman Türkiye'yi gerçekten tökezletecek bir oluşum görüyorum orada.

"MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR'UN KALINTILARIDIR"

Altılılara bakalım, o altılı iskemleleri toplayalım. Orada ne görüyorsunuz? AK Parti'de aktif olarak icraat içinde olmuşlar, en tepelerine yükselmişler, bunları da onlardan bağımsız olarak göremezsiniz. Millet İttifakı, aynaya bakarsa Cumhur İttifakı'nın kalıntılarını görür. Ancak Cumhur İttifakı da merkez sağı Türkiye için kaos var. Benim derdim gençler."

Haberler.com - Politika