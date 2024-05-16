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Papa Francis, gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor. Papa, ziyaret öncesinde İstanbul'daki Ekümenik Patrikhanesi'ni de ziyaret edecek.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in gelecek yıl Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıklandı. Ekümenik Patrik Bartholomeos, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Papa Francis, bu önemli yıldönümünü birlikte kutlamak istiyor" dedi.

Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı İznik şehrine gitmeden önce İstanbul'daki Ekümenik Patrikhanesi'ni ziyaret etmeyi planladığını aktaran Bartholomeos, ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın bu konuda yakında Türkiye ile temasa geçeceğini söyledi.

Aralık ayında 88 yaşına girecek olan Papa Francis'in sağlık durumu uluslararası seyahatleri giderek zorlaştırırken, eylül ayı başında Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u ve Belçika'yı ziyaret etmesi bekleniyor. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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