Pakistan, Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterdi

Pakistan, Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterdi
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Pakistan, Hindistan ile yaşanan çatışmalardaki diplomatik rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Açıklamada, Trump'ın bölgedeki gergin durumu yatıştırma çabaları ve sivil zararları önleme konusundaki dikkatli yaklaşımı vurgulandı.

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son çatışmadaki diplomatik rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Pakistan Hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hindistan- Pakistan arasında yaşanan son anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olma konusundaki çalışmalarından dolayı ABD Başkan Donald Trump'ın 2026 Nobel Barış Ödülü'ne resmen aday gösterilmesine karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Uluslararası toplum, Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal eden, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere masum insanların trajik bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açan sebepsiz ve hukuka aykırı bir şekilde Hindistan'ın saldırganlığına tanıklık etti. Pakistan, kendini savunma hakkını kullanarak, caydırıcılığı yeniden tesis etmek ve toprak bütünlüğünü savunurken bilinçli bir şekilde sivil zarardan kaçınmak için dikkatlice yürütülen ölçülü, kararlı ve kesin bir askeri cevap olan Bunyan-un-Marsoos Operasyonunu başlattı" ifadelerini kullandı.

"Hızla kötüleşen bir durumu yatıştırdı, nihayetinde ateşkes sağladı"

Açıklamada, "Bölgesel krizin arttığı bir anda Başkan Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile güçlü diplomatik etkileşimler yoluyla büyük bir stratejik öngörü ve mükemmel bir devlet adamlığı sergileyerek hızla kötüleşen bir durumu yatıştırdı, nihayetinde bir ateşkes sağladı ve iki nükleer devlet arasında milyonlarca insan için bölgede ve ötesinde felaket sonuçları doğuracak daha geniş bir çatışmayı önledi. Bu müdahale, onun gerçek bir barış elçisi olarak rolünün ve diyalog yoluyla çatışmanın çözümüne olan bağlılığının bir kanıtı" denildi. Açıklamada ayrıca, "Pakistan, özellikle Gazze'de yaşanan insani trajedi ve İran'ı da içeren tırmanış da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki devam eden krizler bağlamında, onun samimi çabalarının bölgesel ve küresel istikrara katkıda bulunmaya devam edeceği konusunda umutlu olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Hükümetler, Nobel Barış Ödülü için aday gösterebiliyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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