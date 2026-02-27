Haberler

Pakistan Senatosu'ndan Afganistan'a "düşmanca eylemlere son verme" çağrısı

Güncelleme:
Pakistan Senatosu, Afganistan'dan gelen saldırıları kesin bir dille kınadı ve Taliban yönetimine düşmanca faaliyetleri durdurması için çağrı yaptı. Tasarıda, ulusal güvenlik tehditlerine karşı güçlü bir yanıt verilmesi gerektiği vurgulandı.

Pakistan Senatosu, Afganistan'ın saldırılarını kesin bir dille kınayan ve Taliban yönetimine tüm düşmanca faaliyetleri derhal durdurması ile barışa yönelik uluslararası yükümlülük ve taahhütlerine uyma çağrısında bulunulan bir kararnameyi onayladı.

Pakistan ile Afganistan arasında dün akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalar sürerken, Pakistan Senatosu Afganistan'daki Taliban yönetimine ilişkin bir karar tasarısını onayladı. Pakistan Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato'da kabul edilen tasarıda, Afganistan'dan Pakistan'a yönelik saldırılar kesin bir dille kınanarak, ülkenin ulusal güvenliği ve egemenliğine yönelik her türlü tehdide "güçlü, orantılı ve kararlı" şekilde karşılık verileceği vurgulandı.

Metinde, Pakistan'ın karşılıklı iyi niyet beklentisine rağmen düşmanca söylemler, sınır ötesi ihlaller ve "Afganistan topraklarından faaliyet gösteren terör unsurlarıyla" karşı karşıya kalmaya devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyulduğu kaydedildi.

Tasarıda ayrıca, Taliban yönetimine tüm düşmanca faaliyetleri derhal sonlandırması ve bölgede barış içinde bir arada yaşamaya yönelik uluslararası yükümlülük ve taahhütlerine uyması çağrısında bulunuldu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
