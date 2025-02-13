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Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dombra'lı klip

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'da. Pakistan hükümeti, Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenini klip haline getirerek Dombra'nın Urduca versiyonuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya ve Endonezya'dan sonra son durağı olan Pakistan'a gitti. Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak, "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN ERDOĞAN'A 'DOMBRA'LI KLİP

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir görüntü paylaştı. Karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen Dombra'nın Urduca versiyonuyla paylaşıldı. Erdoğan, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dombra'lı klip
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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