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Pakistan Dışişleri Bakanı: 'Hindistan'a Karşılık Verme Hakkımız Var'

Pakistan Dışişleri Bakanı: 'Hindistan'a Karşılık Verme Hakkımız Var'
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Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan ile devam eden gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hindistan'a karşı meşru müdafaa haklarının bulunduğunu vurgulayan Dar, sivillere yönelik eylemleri reddettiklerini belirtti ve halkı endişelenmemeleri konusunda uyardı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, "Pakistan Hindistan'a kendi seçtiği yer, zaman ve şekilde karşılık verme hakkına sahip" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan ile devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın Hindistan'daki sivil nüfusu etkileyecek herhangi bir eylemi kategorik olarak reddettiğini belirten Dar, sivillere yönelik eylemlerden kaçındıklarını ifade etti. Hindistan'a ait birkaç İHA'nın Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini aktaran Dar, Hindistan'ın askeri tesislere saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Pakistan'ın Hindistan'ın saldırılarına şu ana kadar itidalli şekilde, uluslararası hukuk ve BM tüzüğüne uygun olarak meşru müdafaa sınırları içinde karşılık verdiğini aktaran Dar, "Pakistan Hindistan'a kendi seçtiği yer, zaman ve şekilde karşılık verme hakkına sahip" dedi.

Pakistanlılara seslenen Dar, halkın endişelenmenize gerek olmadığını belirterek, Pakistan ordusunun teyakkuz halinde olduğunu ve yarın yapılacak ulusal güvenlik toplantısında Hindistan'a verilecek karşılığın ele alınacağını aktardı.

Ne olmuştu?

Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hint ordusu, Pakistan'ın askeri tesislerinin hedef alınmadığını, "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" ve Ceyş-i Muhammed'e ait 9 noktayı vurduğunu açıklamıştı. Pakistan yönetimi ise saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın dün sabahtan bu yana açtığı ateş sonucu toplam 16 kişinin öldüğü belirtilmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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