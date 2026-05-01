Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Büyükelçi Neziroğlu'nu kabul etti

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Büyükelçi Neziroğlu'nu kabul etti
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya geldi.

ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilim sürerken, Türkiye ile Pakistan arasında bölgedeki gelişmelere ilişkin temaslar sürüyor. Bu çerçevede Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

Büyükelçi Neziroğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan'ın Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarına ilişkin takdirini iletti. Türkiye'nin ayrıca İslamabad yönetiminin bölgesel zorlukların çözümünde üstlendiği yapıcı role verdiği destek de vurgulandı.

Bakan Dar'dan Türkiye-Pakistan ilişkileri vurgusu

Dışişleri Bakanı Dar ise Pakistan'ın Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi konusundaki kararlılığını yineleyerek, bölgesel istikrar açısından diplomatik temasların önemine dikkat çekti. Dar, Türkiye ile sürdürülen yakın iş birliği ve üst düzey temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın farklı alanlarda daha da derinleştirilmesi yönündeki kararlılığı da teyit etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerde yakalanan olumlu ivmeden duyulan memnuniyet ifade edilirken, ortak bölgesel ve küresel sorunlara karşı iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
