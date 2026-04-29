Pakistan Başbakanı: İran-ABD barış çabaları sürüyor

Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasındaki barış müzakerelerinin devam ettiğini ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin İran liderliğiyle görüşmelerin ardından Pakistan'a yanıt vereceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kabine toplantısında ABD-İran arasındaki barış çabalarına ilişkin konuştu. Başbakan Şerif, ABD ile İran arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereyi hatırlatarak, "ABD ve İran arasında Pakistan'ın 11 Nisan'da başlattığı görüşme, 21 saat sürdü. Bunun için olağanüstü çaba sarf edildi. Genelkurmay Başkanı Asim Munir gece gündüz uğraştı, Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar da meslektaşlarıyla meşguldü, bizim olağanüstü çabalarımız sayesinde ateşkes uzatıldı ve hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Arakçi dönüş yapacağını söyledi"

Şerif, geçtiğimiz hafta sonu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad'a geldiğini, kendisiyle görüşmeler yapıldığını hatırlatarak, "İçişleri Bakanı'nın da bu konuda çok önemli bir rolü oldu. İran Dışişleri Bakanı daha sonra Umman'a gitti, Pakistan'a döndü, sonra Rusya'ya gitti. Onunla telefonda konuştuğumda (İran liderliğiyle) görüşmelerin ardından Pakistan'a yanıt vereceğini söyledi" şeklinde konuştu. Şerif, "Barış için çabalarımız devam ediyor ve bu çabalarda herhangi bir azalma olmayacak" dedi. - İSLAMABAD

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
