Pakistan Başbakanı: İran-ABD barış çabaları sürüyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da barış sağlama çabalarının devam ettiğini belirtti. Şerif ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İran liderliğiyle görüşmeler yaptıktan sonra Pakistan'a yanıt vereceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kabine toplantısında ABD-İran arasındaki barış çabalarına ilişkin konuştu. Başbakan Şerif, ABD ile İran arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereyi hatırlatarak, "ABD ve İran arasında Pakistan'ın 11 Nisan'da başlattığı görüşme, 21 saat sürdü. Bunun için olağanüstü çaba sarf edildi. Genelkurmay Başkanı Asim Munir gece gündüz uğraştı, Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar da meslektaşlarıyla meşguldü, bizim olağanüstü çabalarımız sayesinde ateşkes uzatıldı ve hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Arakçi dönüş yapacağını söyledi"

Şerif, geçtiğimiz hafta sonu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad'a geldiğini, kendisiyle görüşmeler yapıldığını hatırlatarak, "İçişleri Bakanı'nın da bu konuda çok önemli bir rolü oldu. İran Dışişleri Bakanı daha sonra Umman'a gitti, Pakistan'a döndü, sonra Rusya'ya gitti. Onunla telefonda konuştuğumda (İran liderliğiyle) görüşmelerin ardından Pakistan'a yanıt vereceğini söyledi" şeklinde konuştu. Şerif, "Barış için çabalarımız devam ediyor ve bu çabalarda herhangi bir azalma olmayacak" dedi. - İSLAMABAD

