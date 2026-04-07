Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'tan İran saldırısını 2 hafta ertelemesini istedi

ABD'nin İran'a yönelik gece saatlerinde düzenlemesi beklenen saldırıya saatler kala müzakereler sürüyor. ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu. Şerif, " Orta Doğu'daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump'tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" dedi.

İran'ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı'nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif, "Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir. Ayrıca tüm savaşan tarafları, diplomasinin bölgede uzun vadeli barış ve istikrar adına savaşı kesin biçimde sona erdirmesine imkan tanımak için iki haftalık genel ateşkese uymaya davet ediyoruz" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
