Pakistan Başbakanı Şerif, Hamaney'in cenazesine katılacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hafta sonu Tahran'da başlayacak ABD saldırılarında öldürülen Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak.

ABD- İran savaşının ilk günü 28 Şubat'ta Tahran'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni hafta sonu başlayacak. Başkent Tahran'da 4 Temmuz'da başlayacak törene Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, Şerif'in 3-5 Temmuz tarihleri arasında İran ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve İran temasları sırasında Hamaney'in cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Cenaze töreni 9 Temmuz'da Hamaney'in memleketi Meşhed'de defnedilmesiyle sona erecek. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı