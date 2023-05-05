Partisiyle ters düşen Özlem Zengin'in İstanbul Sözleşmesi ısrarı sürüyor: Tek kabahatim doğruyu söylemek

Sık sık söylemleriyle gündeme gelen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, son olarak partisiyle ters düşmesine neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuştu. Sözleşmede bulunmayan maddeler sebebiyle şahsının hedef alındığını ifade eden Zengin, "Böyle bahtsız sözleşme görmedim. İçinde yazmayan şeylerle bu kadar anılan bir sözleşme görmedim. Benim bütün kabahatim doğruyu söylemek. Bu sözleşmeyle ilgili olarak siyasi bir rant peşinde değilim." dedi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Tesisleri'nde düzenlenen programda AK Parti İstanbul kadın milletvekilleri ve kadın milletvekili adayları, kadın gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerle tanışan ve sorularını yanıtlayan milletvekili adayları, yürütülen projeler ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Özlem Zengin, programda yaptığı konuşmada, AK Parti seçmeninin yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu aktardı.

"TEK KABAHATİM DOĞRULARI SÖYLEMEK"

Zengin, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin verilen karardan dolayı partisiyle ters düştüğünü belirterek, sözleşmede bulunmayan maddeler sebebiyle şahsının hedef alındığını ifade etti. Sık sık bu konuyla ilgili gündeme gelen Zengin, "Böyle bahtsız sözleşme görmedim. İçinde yazmayan şeylerle bu kadar anılan bir sözleşme görmedim. Benim bütün kabahatim doğruyu söylemek. Bu sözleşmeyle ilgili olarak siyasi bir rant peşinde değilim. Sözleşmede olanı ve olmayanı söylüyorum. Sözleşmeden çıkmakla alakalı Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda biz bu konuları gizli saklı konuşmuyoruz." dedi.

"HİÇBİR KONUDA BU KADAR TEBRİK ALMADIM"

Zengin sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokağa çıktığımda da, hiçbir konuda bu konularda yaptığım konuşmalar kadar tebrik almadım. Çünkü onlar beni anlıyorlar, neyi kastettiğimi gayet iyi biliyorlar. Ama ben şuna çok üzülüyorum; bu konu ne İstanbul Sözleşmesi ne 6284, bizi bölebilecek bir konu değil. 'Olmayan bir konu üzerinden bir tartışma nasıl yapılır, toplum nasıl bölünür, tek bir konu üzerinden siyaset nasıl yapılır' diye bir tez yazılabilir. Bütün problem, doğru zeminde konuşamıyoruz, bunları doğru zeminde tartışamıyoruz."