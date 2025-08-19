Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu

Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Suç Duyurusu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirterek Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'den istifa edip, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
