Özhaseki: "Başkaları tatile gidip, tatil bana yakışıyor diyebilirler ama bize çalışmak yakışıyor" Politika Haberleri Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. Kaynak: AA / Politika Mehmet Özhaseki AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Özhaseki: 'Başkaları tatile gidip, tatil bana yakışıyor diyebilirler ama bize çalışmak yakışıyor' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.