Özhaseki: "Başkaları tatile gidip, tatil bana yakışıyor diyebilirler ama bize çalışmak yakışıyor"
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Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu.
Başkent Millet Bahçesi
Tam Bana Göre Gençlik Festivali
Festivale katılan vatandaşlar
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu.
Kaynak: AA / Politika