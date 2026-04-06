CHP Genel Başkanı Özel, ÇGD Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'nde gazetecilere destek vererek, meslektaşlarının zorluklarla karşılaştığını vurguladı. Özel, gazetecilerin toplum için önemli bir sorumluluk üstlendiğini ve Türkiye'de daha güvenli bir gazetecilik ortamının sağlanması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada "2025 Haber Ödülü"nü takdim eden Özel, yaptığı konuşmada, tüm zorluklara rağmen mesleğini sürdüren gazetecilere selam gönderdi.

Özel, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Bir yandan rejim gazetecilerle uğraştığı gibi siyasi rakiplerine de yargı sopasını kullanıyor." görüşünü savundu.

Hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle, minnetle andığını ifade eden Özel, tüm basın camiasının acısını paylaştığını söyledi.

Özel, ödül alan tüm haberlerin, gazetecilik faaliyetini aşan, çok önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getiren, konuşulmayanı konuşturan, görülmeyeni gösteren haberler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün ödül alanları kutluyorum. Ümit ediyorum bu salonun gitgide kalabalıklaşıyor olması, bu dayanışmanın sonuç almasının yaklaşıyor olmasını da müjdeliyordur. Bundan sonra gazetecilerin öldürülmediği, hapsedilmediği, acı çekmediği ve emeklerinin bu kadar yoğun sömürülmediği bir Türkiye'ye ihtiyaç var."

Törene, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
