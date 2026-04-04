CHP Genel Başkanı Özel, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yapılan yatırım şahsınıza, partimize değil, ülkenin geleceğine yatırımdır. Gençlerin geleceğine yatırımdır. Türkiye'nin demokrasisine, kalkınmasına yapılan yatırımdır." dedi.

Özel, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen "İl Belediye Başkanları Toplantısı"nda, iki yıl önce 21 il belediyesi kazandıklarını, Türkiye'de böyle bir sonucu kimsenin beklemediğini söyledi.

Genel olarak her iki kişiden birinin oyunu alarak seçimlerden çıktıklarını belirten Özel, milletin kendilerine kredi verdiğini ifade etti.

Özel, seçmenin, kadın adayların çantasına, erkek adayların da cebine birer anahtar koyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu anahtarlar belediyenin kapısı ya da kasasının anahtarı değildir. ya da şehrin, halkın anahtarı değildir. Milletin verdiği kredi de al harca diye bir tüketici kredisi değildir. Tüketici kredisi alınır, harcanır sonra da borç ödenir. Ama milletin bize verdiği yatırım kredisiydi. Yatırım kredisi, önce verilen sonra tahkim edilen bir kredidir. Eğer iyi şeyler oluyorsa 'Aman daha çoğunu verelim, siz devam edin' deyip görevin fazlasını verdiği ama verdiği krediyi riskte gördüğü zaman da iyi yönetilmediğini gördüğü zaman da geri çağırdığı bir şeydir. Yapılan yatırım şahsınıza, partimize değil. Ülkenin geleceğine yatırımdır. Gençlerin geleceğine yatırımdır. Türkiye'nin demokrasisine, kalkınmasına yapılan yatırımdır. 'Bunu bilelim, buna göre hizmet edelim' dedik. Bu konuşmalardan sonra birbirimizi ayakta alkışladık, kucakladık, birlikte aile fotoğrafını çektirdik ve yurdun dört bir yanına dağıldık. Her biriniz o yaşadığınız şehirlere gittiniz ve çalışmaya başladınız. Bunu biz de ölçtük. AK Parti de ölçtü. Geçen yıl bizim ölçtüğümüz, CHP'li belediyelerden vatandaşın memnuniyet oranı yüzde 59, AK Parti'nin anketinde yüzde 61'di."

Özel, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde operasyonların bir tanesinde hiçbirimizi memnun etmeyecek görüntüler oldu. Hiçbirimizi memnun etmeyecek bir noktaya geldi. Orada da öz eleştirimizi yaptık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Yasaklı görüşme süresi bittikten sonra ilgili hukukçu arkadaşlarımızla görüştüler. MYK'nin verdiği yetkiyle de raporlarını hazırladılar. Önümüzdeki günlerde CHP, bugün de sizler değerlendireceksiniz. Aldığı karar doğrultusunda kendisinden bekleneni, kendisine yakışır bir şekilde hayata geçirecek."

Türkiye dışında bir tırnak makası olmadığını anlatan Özel, "Kızımın hesabındaki 500 sterline kadar yazmışımdır. Kızım, eşim ve benim her şeyimi yazmışımdır. Bir metrekare fazla toprak, bir kuruş fazla para varsa Özgür Özel de burada durmaz." diye konuştu.