Özgür Özel, Yalova Valisi Kaya ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonla ilgili Yalova Valisi Hülya Kaya ve Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile telefonda görüştü.

CHP lideri Özel, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda; 3 polis memurunun şehit olması, 8 polis ve 1 bekçinin yaralanması nedeniyle Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'i telefonla aradı. Özel, operasyona ilişkin bilgi alarak yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Özel ayrıca şehit polisler için başsağlığı ve yaralı güvenlik güçleri için geçmiş olsun dileklerini iletti.

