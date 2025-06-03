Özgür Özel ve Devlet Bahçeli’den Kuliste Selamlaşma

Özgür Özel ve Devlet Bahçeli’den Kuliste Selamlaşma
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TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimlerinin sürdüğü sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste selamlaştı. Bahçeli, Özel'e 'Çok hareketlisiniz' dedi, Özel ise Bahçeli'ye teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste selamlaştı.

TBMM'de Meclis Başkanlığı seçimleri devam ediyor. Kuliste karşılaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli selamlaştılar. Bahçeli, Özel'e "Çok hareketlisiniz" demesi üzerine Özel de, Bahçeli'ye teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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