Özgür Özel, Tutuklu Başkan Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da yaptığı ziyaretler kapsamında, rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.
MUHİTTİN BÖCEK'İ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyaretinin ilk durağında, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, ardından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i ziyaret için, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika