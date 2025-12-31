Haberler

Özgür Özel'den siyasilere yeni yıl telefonu

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı ve siyasi parti liderleri ile telefonla görüşerek yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Özel, 2025'in sağlık, huzur ve adalet getirmesini diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile partisinin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. CHP lideri Özel görüşmelerinde 2025'in; sağlık, huzur, refah, barış ve adalet getirmesini diledi.

Özel, siyasi partilerin genel başkanlarını da telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. CHP lideri Özel'in telefonla görüştüğü isimler şöyle:

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş.

500

