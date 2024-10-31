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Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması sonrası bugün Esenyurt'ta gerçekleşen mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Ahmet Özer'in yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar, bunu bilerek yaptılar. Oradaki kötü, ahlaksız, kanunsuz muamele eninde sonunda bu milletin vicdanından dönecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılıp tutuklanmasının ardından Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

"AHMET ÖZER'İ YATAK ODASINA GİRİP..."

Ahmet Özer'in gözaltı sürecini anlatan Özel, "Ahmet Başkan her sabah sekiz buçukta gittiği belediyeye, sekiz buçukta davet edilse ifade vermeye gidebilecekken sabah beşte çilingirle evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla korkuyla kapıyı açtı, ittirip geçtiler. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip bizzat uyandırdılar, bunu bilerek yaptılar. Oradaki kötü, ahlaksız, kanunsuz muamele eninde sonunda bu milletin vicdanından dönecektir" dedi.

"BURADA BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR"

Açıklamasının devamında diğer siyasi parti liderlerine teşekkür eden Özel, "Burada bir ilk gerçekleşiyor. Bir partinin belediye başkanına hukuksuzluk gerçekleştiriliyor ama burada birçok siyasi parti var. DEM Parti'nin Eş Genel Başkanına, TİP ve EMEP milletvekillerine, Saadet, Gelecek, DEVA ve Sol Parti il başkanlarına teşekkür ediyoruz. DEVA Partisinin Sayın Genel Başkanına, Demokrat Parti Genel Başkanına, TİP Genel Başkanına, EMEP Genel Başkanına, Gelecek Partisi Genel Başkanına ve kurumsal destek veren Saadet Partisi ve Sol Parti'ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre null:

nedir ki bitmeyecek olan dunya üstünde acılar mutluluklar hepsi biter düşmüşüz bir zalim dünya eline kapilmisiz onun ceheneme götüren seline elbet gir gün gideceğiz kiyamet gününe ise o tüm tekel bayilerini tüm yalanları dolanlari tüm terör örgütlerini tüm sol partileri laikliği serbest piyasayi yani kısacası yanlış olan herseyi her düzeni yerle bir eder de geçer

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