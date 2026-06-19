Haberler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: 'Bize otobüs de lazım değil'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de halka seslendi. Partisinin karşılaştığı zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Özel, otobüslerine el konulmasına rağmen halkın gönlünde olduklarını söyledi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "Otobüslerimizi, seçildiğimiz günden beri 256 miting yaptığımız, milletle kucaklaştığımız, emeklisini, emekçisini, köylüsünü, çiftçisini sokağa döktüğümüz otobüslerimizi elimizden aldılar. 'Bize otobüs de lazım değil' dedik. Bakın Denizli'de bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli programı kapsamında halkla buluştu. Delikliçınar Meydanı'ndan Bayramyeri Meydanı'na kadar partililerle birlikte yürüyen Özel, bankın üzerine çıkıp yaptığı konuşmada, "Bugün de partimizin içinde bulunduğu zor günlerde, zorda olmamızın sebebi; 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmamız, kurulduğu günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenmemiz, Denizli'yi 30 yıl sonra, Manisa'yı Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Ege'nin tamamını, Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yöneten belediyeleri kazanmamız, iktidara yürümemizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz ki bizi baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden, üst üste kazandığımız dört kurultaya ve elimizdeki dört mazbataya rağmen AK Parti'nin yargı kollarının oyunlarıyla, bir ara kararla, bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. O gün söyledim; 'Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.' Çıkışta caminin avlusu, önü, her yer dopdoluydu. Yürüdük, peşimizden yolları, bulvarları doldurdunuz. Bizim bir miting planımız yoktu ama burayı mitinge çevirdiniz" ifadelerini kullandı.

'ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ'

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüslerimizi, seçildiğimiz günden beri 256 miting yaptığımız, milletle kucaklaştığımız, emeklisini, emekçisini, köylüsünü, çiftçisini sokağa döktüğümüz otobüslerimizi elimizden aldılar. 'Bize otobüs de lazım değil' dedik. Bakın Denizli'de bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Denizli'de sokakta, caminin önünde, bir bankın üstündeyiz, milletle beraberiz. Sizinle beraberiz. Bu yüzden bizi yenemezler, bizi durduramazlar, bizi susturamazlar. Asla geri durmayacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz."

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Faciadan dönüldü! Ambulansların biri geldi diğeri gitti
Aydın'da sahte gıda operasyonu: 3,5 milyon liralık ürün ele geçirildi

Piyasa değeri dudak uçuklattı! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık

İmza atması beklenirken açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe