CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vali Ünlüer'den bilgi alan Özel, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.