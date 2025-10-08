Haberler

Özgür Özel, İsrail'in Saldırısını Kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik saldırıyı kınayarak, saldırının Trump yönetiminin desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Özgürlük Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, "İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadığını belirterek, " İsrail'in içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan gemisine yönelik barbar saldırısını kınıyoruz. Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp, Trump'a ses çıkaramayan kim varsa Filistin'e dost değildir. Filistin'in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

