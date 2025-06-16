Özgür Özel'in sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından yalanlama

Özgür Özel'in sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından yalanlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na 'Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim' demiş" sözlerini yalanladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Özgür Özel'in yaptığı "Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na 'Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim' demiş" açıklamayı yalanladı.

CHP'de kurultay gerilimi devam ediyor. Kurultay'a şaibe karıştığı iddiasıyla başlayan soruşturmanın davasına günler kala yeni bir polemik başladı.

ÖZGÜR ÖZEL SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Polemik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözlerle başladı. Özel eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete "Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim" dediğini öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada "Sayın Özgür Özel'in, Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu'na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir" dedi.

"KURULTAYIN ŞAİBELİ OLUP OLMADIĞINI BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Çelik ayrıca "Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir şey vardır: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli yoktur" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurmaya başladı

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
ABD Başkanı Trump, G7 metnini imzalamadı

Trump savaş istiyor! Gerilimi düşürecek bildiriyi imzalamadı
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.